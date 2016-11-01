20.12.2016 18:02



На Львівщині справили входини колективи одразу трьох судових установ. Так до нового приміщення перебралося територіальне управління Державної судової адміністрації в Львівській області, а також Яворівський районний суд та Франківський райсуд міста Львова.

Після процедури перерізання стрічки відбулося освячення і благословення нового приміщення обласного ТУ ДСА. Під час урочистостей начальник цієї установи Віктор Дейнека розповів історію приміщення, в якому працюватиме управління. Адже будівля споруджена ще у 1895 році для графського сімейства Гіжицьких та містить мотиви французького неоренесансу з елементами народної архітектури та бароковим стилем фронтону.

Своєю чергою очільник ДСАУ Зеновій Холоднюк відзначив, що це приміщення є одним з кращих в Україні. По завершенню урочистої частини він вручив мантії та нагрудні знаки 5 новопризначеним суддям місцевих загальних судів Львівської області, які склали присягу 15 грудня.

А Яворівський районний суд Львівської області повернувся до старої будівлі, яка постраждала від пожежі у ніч з 10 на 11 березня 2014 року. Так само, як і їх колеги з Франківського райсуду міста Львова, приміщення якого також було знищене пожежею у ніч з 18 на 19 лютого того ж року.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-центрі судової влади, ДСАУ вдалося віднайти кошти на реконструкцію цих будівель та відновлення належної роботи. Зокрема, у Яворівському райсуді облаштовано 7 кабінетів суддів, 7 залів судових засідань, 10 кабінетів для працівників апарату, 3 кімнати для архіву.

Як зазначив голова ДСАУ у вітальному слові колективу Франківського райсуду міста Львова сказав, «у такому приміщенні, куди вкладено стільки сил і душі, усе мусить вдаватися». Напевне, ці ж слова можна адресувати усім новоселам Львівщини.