Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Нема поняття — нема порушення

Осіб, які подавали недостовірну інформацію в деклараціях до 1.04.2015, неможливо притягнути ні до кримінальної, ні до адміністративної відповідальності.

Осіб, які подавали недостовірну інформацію в деклараціях до 1.04.2015, неможливо притягнути ні до кримінальної, ні до адміністративної відповідальності.

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