Одній нардепи пропонують збільшити кількість вихідних, інші — скоротити

ОЛЕКСІЙ ПИСАРЕВ

Народні депутати та експерти сперечаються щодо кількості вихідних для українців. Адже з наближенням зимових свят це питання набуває все більшої актуальності.

Напередодні новорічних свят група з більш ніж 20 нардепів подала до ВР документ, спрямований на збільшення кількості вихідних узимку. Йдеться про законопроект «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів» (№5496), формальна мета якого — не ображати жодну з християнських громад країни.

Як відзначається в пояснювальній записці до проекту, в нашій державі зареєстровано близько 23 тис. релігійних православних, греко-католицьких та інших християнських громад, які відзначають Різдво 7 січня, тобто за юліанським календарем. Водночас існує ще 11 тис. католицьких і протестантських громад, які святкують Різдво за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Того ж дня цю подію відзначає більшість християнських церков світу.

«Враховуючи цю обставину, необхідно забезпечити права великої частини населення на святкування Різдва того дня, який відповідає їхнім релігійним та світоглядним переконанням», — зауважили парламентарі. Тому документ передбачає, що святковими і вихідними будуть 2 дні — 25 грудня і 7 січня.

Нині це не єдина зареєстрована ініціатива, в якій пропонується змінити кількість вихідних. При цьому не всі вони порадують тих, хто любить зайвий день відпочити. Так, група з 12 народних депутатів підготувала проект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№4722). Відповідно до нього робочими будуть 1, 2 а також 9 травня. Ця ж ініціатива передбачає: якщо святковий день припадає на суботу чи неділю — вихідний не переноситься.

«В Україні зберігається проблема нераціональної кількості вихідних, що є неприпустимим у складний економічний період», — ідеться у пояснювальній записці до цього акта. Менш радикально скоротити кількість вихідних пропонували Микола Томенко і Віктор Балога, які хотіли «позбутись» вихідного 2 травня.

Виступити на захист додаткового відпочинку довелося навіть головному науково-експертному управлінню ВР. «У ст.45 Конституції зазначається, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Належна кількість днів відпочинку безпосередньо впливає на продуктивність праці, а тому їх скорочення з метою раціонального використання робочого часу навряд чи позитивно вплине на якісні показники ефективності суспільного виробництва», — наголосили експерти.

Загалом дискусія щодо кількості вихідних триває вже досить довго. Противники наголошують, що наша держава мало не європейський лідер за кількістю свят і така ситуація впливає на ВВП. Однак прибічники додаткових вихідних сумніваються, що необхідність більше працювати дозволить підвищити доходи українців. А зараз хоча б компенсація є, нехай і «духовна», а не «матеріальна».