Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ І великим, і маленьким

Анна Бабич (у центрі) вважає, що в законі мають бути базові сценарії організації малих ТОВ та широкі опції для розробки статутів великих.

Анна Бабич (у центрі) вважає, що в законі мають бути базові сценарії організації малих ТОВ та широкі опції для розробки статутів великих.

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