22.12.2016 16:23



Парламент проголосував за імпічмент президента Пак Кин Хе. Раніше її помічницю та близьку подругу звинуватили в корупції та використанні службового становища.

На цьому тижні Конституційний суд країни вже провів перше засідання, аби визначити дату початку слухань щодо корупційного скандалу навколо глави держави, призначити робочу групу й затвердити порядок розгляду справи про законність процедури імпічменту, повідомляє РІА «Новости». Доля першої особи країни повинна бути визначена не пізніше ніж через півроку. Доти обов’язки гаранта виконуватиме прем’єр Хван Гьоан, котрий до цього 30 років пропрацював у органах прокуратури.

Пак Кин Хе — перша жінка-президент, дочка творця південнокорейського економічного дива Пак Чон Хі, який очолив країну в 1963 й був убитий у 1979 році. Не була замужем і не має дітей.

Звинувачення в корупції стосуються не глави держави особисто, а її подруги дитинства Чхве Сун Сіль, дочки проповідника. На думку слідства, вона впливала на кадрові й політичні рішення президента, а також влаштувала в престижний вуз свою доньку.