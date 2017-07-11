11.07.2017 10:00



Пленарне засідання Верховної Ради України. Онлайн-відеотрансляція телеканалу "Рада".

З А С І Д А Н Н Я

Верховної Ради України

(шоста сесія восьмого скликання)

11 липня 2017 року

10.00-10.30

30хв.

Реєстрація народних депутатів України. Оголошення, заяви, повідомлення, пропозиції від депутатських фракцій і груп.

перше читання

6548 Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей (Проект н.д. І.Геращенко надано 08.06.2017, подання Комітету - 20.06.2017)

Доповідає: народний депутат України ГЕРАЩЕНКО Ірина Володимирівна Співдоповідає: перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти СПІВАКОВСЬКИЙ Олександр Володимирович для включення до порядку денного сесії

6674 П·

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги (вiд 08.07.2017 № 1-1/363 надано 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань запобігання і протидії корупції СОБОЛЄВ Єгор Вікторович 6675 П·

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги (вiд 08.07.2017 № 1-1/363 надано 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань податкової та митної політики ЮЖАНІНА Ніна Петрівна

6614 6614-1 6614-2 6614-3 6614-4 6614-5 У Д Д Д Д Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (вiд 21.06.2017 № 5271/0/2-17 надано 26.06.2017, Проект н.д. С.Капліна - 27.06.2017, Проект н.д. Н.Королевської - 11.07.2017, Проект н.д. Р.Семенухи - 11.07.2017, Проект н.д. Ю.Шухевича – 11.07.2017, Проект н.д. М.Папієва – 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення ДЕНІСОВА Людмила Леонтіївна

6615 6615-1 У Д

Проект Закону про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення (вiд 21.06.2017 № 5273/0/2-17 надано 26.06.2017, Проект н.д. Ю.Шухевича – 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань податкової та митної політики ЮЖАНІНА Ніна Петрівна

6616 6616-1 У Д

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення (вiд 21.06.2017 № 5272/0/2-17 надано 26.06.2017, Проект н.д. Ю.Шухевича – 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань податкової та митної політики ЮЖАНІНА Ніна Петрівна

6617 6617-1 У Д

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій (вiд 21.06.2017 № 52740/02-17 надано 26.06.2017, Проект н.д. Ю.Шухевича – 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань бюджету ПАВЕЛКО Андрій Васильович

6565 Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом мовлення (Проект н.д. В.Сюмар надано 12.06.2017, подання Комітету вручено 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики СЮМАР Вікторія Петрівна

6574 Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років (Проект н.д. А.Парубія надано 13.06.2017, подання Комітету вручено 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю ТРЕТЬЯКОВ Олександр Юрійович

6676 Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (Проект н.д. А.Тетерука надано 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони ПАШИНСЬКИЙ Сергій Володимирович

6630 6630-1 Д Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (Проект н.д. М.Бурбака надано 27.06.2017, Проект н.д. Н.Веселової – 11.07.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань інформатизації та зв’язку ДАНЧЕНКО Олександр Іванович

6275 Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (Проект н.д. І.Луценко надано 04.04.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення ДЕНІСОВА Людмила Леонтіївна

6243 Д

Проект Закону про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України (щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів) (Проект н.д. І.Луценко надано 30.03.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності КОЖЕМ’ЯКІН Андрій Анатолійович

друге читання

6435 У

Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами (друге читання) (вручено 20.06.2017)

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи МОСКАЛЕНКО Ярослав Миколайович перше читання

6436 У

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами (вiд 12.05.2017 № 3926/0/2-17 надано 15.05.2017, подання Комітету – 25.05.2017)

Доповідає: Міністр екології та природних ресурсів СЕМЕРАК Остап Михайлович Співдоповідає: голова підкомітету Комітету з питань бюджету ІЩЕЙКІН Костянтин Євгенович друге читання

6427-д Д

Проект Закону про Конституційний Суд України (друге читання) (доручення від 22.06.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань правової політики та правосуддя КНЯЗЕВИЧ Руслан Петрович перше читання

5425 Д·

Проект Закону про внесення зміни до статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного Суду України (Проект н.д. С.Алєксєєва надано 21.11.2016, подання Комітету - 09.12.2016)

Доповідає: народний депутат України АЛЄКСЄЄВ Сергій Олегович Співдоповідає: голова підкомітету Комітету з питань бюджету ІЩЕЙКІН Костянтин Євгенович

6233 П·

Проект Закону про внесення зміни до статті 540 Митного кодексу України щодо примусового виконання постанови органу доходів і зборів або суду про накладення штрафу (вiд 23.03.2017 №1-1/147 надано 27.03.2017, подання Комітету вручено 11.07.2017)

Доповідає: заступник Глави Адміністрації Президента України ФІЛАТОВ Олексій Валерійович Співдоповідає: Голова Комітету з питань податкової та митної політики ЮЖАНІНА Ніна Петрівна

* * *

6631 Д

Проект Постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (Проект з поданням Комітету вручено 11.07.2017)

Доповідає: перший заступник Голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України ПИНЗЕНИК Павло Васильович

* * *

Д Про призначення позачергових місцевих виборів

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування БОЙКО Олена Петрівна

друге читання

3491-д Д

Проект Закону про освіту (друге читання) (вручено 11.07.2017)

Доповідає: перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти СПІВАКОВСЬКИЙ Олександр Володимирович

* * *

6550 Д

Проект Постанови про віднесення селища міського типу Решетилівка Решетилівського району Полтавської області до категорії міст районного значення (Проект з поданням Комітету вручено 08.06.2017)

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування РЕКА Андрій Олександрович

6105 Д

Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Слов'янського району Донецької області (Проект н.д. М.Єфімова надано 27.02.2017, подання Комітету - 13.04.2017)

Доповідає: народний депутат України КУРИЛО Віталій Семенович Співдоповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ФЕДОРУК Микола Трохимович

6296 Д

Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Бережани Тернопільської області (Проект з поданням Комітету вручено 11.04.2017)

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ФЕДОРУК Микола Трохимович

6297 Д

Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Миргород і Миргородського району Полтавської області (Проект з поданням Комітету вручено 11.04.2017)

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування РЕКА Андрій Олександрович

6551 Д

Проект Постанови про перейменування села Латівка Біляївського району Одеської області (Проект з поданням Комітету вручено 08.06.2017)

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ФЕДОРУК Микола Трохимович

6552 Д

Проект Постанови про перейменування села Черепівка Недригайлівського району Сумської області (Проект з поданням Комітету вручено 08.06.2017)

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ФЕДОРУК Микола Трохимович

6618 Д

Проект Постанови про перейменування села Велятин Хустського району Закарпатської області (Проект з поданням Комітету вручено 23.06.2017)

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ФЕДОРУК Микола Трохимович

6619 Д

Проект Постанови про перейменування села Глибока Богородчанського району Івано-Франківської області (Проект з поданням Комітету вручено 23.06.2017)

Доповідає: голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ФЕДОРУК Микола Трохимович

друге читання

1242 Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування) (друге читання) (вручено 25.05.2017)

Доповідає: Голова Комітету з питань охорони здоров’я БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна

4449 Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги (друге читання) (вручено 25.05.2017)

Доповідає: Голова Комітету з питань охорони здоров’я БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна

* * * 6232 П·

Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (нова редакція) (друге читання) (доручення від 20.06.2017)

Відповідальний: Голова Комітету з питань правової політики та правосуддя КНЯЗЕВИЧ Руслан Петрович

6600 У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (друге читання) (доручення від 22.06.2017)

Відповідальний: голова підкомітету Комітету з питань бюджету ГОРБУНОВ Олександр Володимирович для повторного розгляду з пропозиціями Президента України

6382 ДП

Закон України "Про внесення зміни до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" з пропозиціями Президента України вiд 27.06.2017 (№ 1-1/329 надано 10.07.2017)

Доповідає: Представник Президента України у Верховній Раді ЛУЦЕНКО Ірина Степанівна Співдоповідає: Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва ГАЛАСЮК Віктор Валерійович

Закон і Бізнес