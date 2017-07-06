11.09.2017 13:29



У рамках Всеукраїнського тижня права, що відбудеться 4 - 8 грудня 2017 року, Конституційний Суд України організовує щорічний конкурс на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов`язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина.

Як повідомили "ЗіБ" у КСУ, до участі в конкурсі допускаються наукові статті зазначеної тематики, що раніше не публікувалися, аспірантів, ад’юнктів, пошукачів (віком до 35 років), студентів-магістрів вищих навчальних закладів. До статті додається рецензія кафедри чи наукового керівника з рекомендацією про опублікування.

Термін подання статей: до 20 листопада 2017 року.

Статтю й заявку учасника конкурсу (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, адреси місця проживання, контактних телефонів, e-mail, навчального закладу, місця роботи, наукового ступеня, вченого звання) потрібно надіслати на електронну пошту court@ccu.gov.ua або на адресу Конституційного Суду України: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 14 (з позначкою "На конкурс").

Переможці конкурсу будуть відзначені грамотами Конституційного Суду України під час відкриття Всеукраїнського тижня права, а їхні статті будуть надруковані у "Віснику Конституційного Суду України".

Детально з умовами та порядком проведення конкурсу можна ознайомитись тут.